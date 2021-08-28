قال أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يحصل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، على الجرعة المعززة من لقاح كورونا في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا، على خلفية ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضح هارندن، عندما سُئل عما إذا كان يجب على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما الاستعداد لتناول الجرعة المعززة: "أعتقد أن هناك أسبابا قوية لرفع مستوى الأجسام المضادة في المجتمع بأسره"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف: "لذا، فإن تسريع برنامج تناول الجرعة المعزرة، من خلال تمديد النطاق العمري وتقليل الفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والجرعة المعززة، سيكون استراتيجية مقبولة".

وتابع عند سؤاله عن من يبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، والحصول على الجرعة التعزيزية: "هؤلاء البالغون الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر سيحصلون على الجرعة المعززة في وقت أبكر مما كنا نتخيله سابقا".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.