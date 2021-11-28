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اليوم.. عرض فيلم أخوات لأول مرة بالشرق الأوسط بمهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 10:23 ص

يُعرض اليوم، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "أخوات" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أخوات" من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم، روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما يتخطين سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

"أخوات" مرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أو ثان، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ9:30 مساء بسينما الزمالك 1.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

 


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