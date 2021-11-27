فون دير لاين تدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية بسبب متحور أوميكرون

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى اتخاذ تدابير احترازية وتحرك سريع بسبب ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وعلى هامش زيارتها للاتفيا، قالت فون دير لاين اليوم الأحد:" نحن نأخذ متحور أوميكرون مأخذ الجد للغاية ونعرف أننا في سباق مع الزمن الآن".

وأضافت السياسية الألمانية أنه لم تتم معرفة كل شيء بعد كما أن العلماء والشركات (المصنعة للقاح) تحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من أجل الحصول على صورة كاملة عن نوعية السلالة المتحورة "أوميكرون".

وتابعت فون دير لاين:" الشعار العام هو:ليكن عندك أمل في الأفضل واستعد للأسوأ" مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى الآن للحفاظ على مسافة تباعد ولتقليل المخالطات وأخذ التطعيم والجرعات التعزيزية، وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في ريجا:" يجب أن نشتري الوقت".

وحسب تصريحات فون دير لاين، فإن الاتحاد الأوروبي يقف " في الجانب الآمن" فيما يتعلق بأمور اللقاحات ولفتت إلى أن العقد الموقع مع بيونتيك/فايزر لشراء ما يصل إلى 8ر1 مليار جرعة لقاح كورونا يتضمن بندا يمكن من خلاله للشركتين المصنعتين تعديل اللقاح ليتناسب مع السلالات المتحورة الجديدة في غضون 100 يوم.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور "أوميكرون" بأنه "مثير للقلق"، وأعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المتحور يمكنه أن يقلص من فعالية لقاحات كورونا على نحو كبير كما يمكن أن يرفع من مخاطر عودة الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتحور الجديد.