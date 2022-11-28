رئيس النواب اللبناني يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي الأوضاع العامة بالبلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع وفد من الكونجرس الأمريكي الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.

وتأتي زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى بيروت للإطلاع على الأوضاع في لبنان في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ 31 أكتوبر الماضي فضلا عن وجود حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات وبطء تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها لإتمام الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.