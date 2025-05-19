قادة أوروبيون يناقشون الأزمة الأوكرانية مع ترامب قبل اتصاله ببوتين

أفاد المقر الرسمي لرئاسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بأن رئيسة الوزراء جورجيو ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجروا مشاورات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل المحادثات الأمريكية الروسية، المقررة اليوم الاثنين.

وقال مجلس الوزراء الإيطالي: «جددت رئيسة الوزراء دعم إيطاليا، وكذلك دعم شركائها الأوروبيين والغربيين، لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط».

وأضاف: «وفي الختام، أعربت رئيسة الوزراء عن امتنانها لاستعداد أوكرانيا المتجدد للحوار، وجددت أملها في أن تشارك موسكو بجدية في اتصالات مباشرة بين الزعيمين، في مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى السلام».

ويجري دونالد ترامب وفلاديمير بوتين مكالمة هاتفية الاثنين، بهدف «وقف حمام الدم» في أوكرانيا، على حد تعبير الرئيس الأمريكي، بعد محادثات غير مثمرة في إسطنبول بين كييف وموسكو.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب خلال 24 ساعة بعد توليه الرئاسة، لكن جهوده الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن تقدم يذكر.



