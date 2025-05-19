والا: وصول عدد من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم

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أفاد موقع «والا» العبري، بوصول عدد من الشاحنات بالمساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، صباح اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن الشاحنات من المقرر أن تدخل إلى قطاع غزة، بموافقة المستوى السياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأفاد مسئولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر (العوجة/نيتسانا)، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري على خلفية الضغوط الأمريكية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

وستدخل القافلة القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.