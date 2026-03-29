محافظ القليوبية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.