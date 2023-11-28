 الأونروا: ما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات في غزة - بوابة الشروق
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الأونروا: ما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات في غزة


نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:52 ص
قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.

وأضاف أبو حسنة، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتالين".

وأشار إلى تضاعف الأمراض المعوية في القطاع، 4 مرات، والجلدية 3 مرات، مؤكدا أن عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي لانتشار الأمراض لا سيما الكوليرا.

وتابع: "نجحنا أمس في إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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