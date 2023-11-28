بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة توثّق عملية تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين ، للصليب الأحمر الدولي.



وجرت عملية التسليم في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، على غرار الدفعتين الأولى والثانية، وعلى عكس الدفعة الثالثة التي جرت في شمال قطاع غزة، في مشهد وُصف بأنه استعراض كبير للقوة.



وفي مشهد بات معتادا، تكررت مشاهد تلويح الأسرى لمقاتلي القسام أثناء توديعهم وقت إتمام عملية التسليم.

ودعوا المجاهدين ملوحين بأيديهم..



الآن كتائب القسام تبث مشاهد لتسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين في قطاع #غزة ضمن التهدئة الإنسانية وصفقة التبادل pic.twitter.com/JxsyhIwebY — رضوان الأخرس (@rdooan) November 27, 2023

وهذه هي الدفعة الرابعة التي يتم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.



وعن هذه الصفقة، قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين: «في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة».



وأضافت في بيان، أنه في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.



وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن قائمة المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، شملت 30 قاصرا وثلاث نساء، بينما شملت قائمة الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، ثلاثة من حملة الجنسية الفرنسية واثنين من الجنسية الألمانية وستة من الجنسية الأرجنتينية.