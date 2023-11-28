أبو سليم: نسعى لنقل مباراتنا مع الزمالك إلى ليبيا وزيزو لاعب رائع

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن فريقه سيحاول نقل مباراة العودة أمام الزمالك في الكونفدرالية إلى الأراضى الليبية مرة أخرى، بدلا من خوضها في الجزائر.

وقال الحراري، خلال مداخلته مع الإعلامي طارق يحيى في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إنه لا صحة لوجود اتصالات بشأن إمكانية نقل المباراة إلى مصر كما أشيع والمباراة إلى الآن ستقام في الجزائر.



وعن اللاعب الذي أعجبه في الزمالك قال الحراري إن أحمد مصطفى زيزو لاعب رائع، وهو أكثر من لفت نظره، مؤكدا أن فريقه سيحاول الظهور بشكل مختلف في مباراة العودة.



وفاز الزمالك على أبوسليم الليبي بهدف نظيف في افتتاح مباريات دوري المجموعات من الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء أمس الأحد.