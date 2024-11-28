 الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:20 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 14 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و6 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق شبه جزيرة القرم، واثنتان فوق مقاطعة روستوف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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