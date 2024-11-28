 الفيضانات والانهيارات الأرضية تودى بحياة 12 شخصا في سريلانكا - بوابة الشروق
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الفيضانات والانهيارات الأرضية تودى بحياة 12 شخصا في سريلانكا

كولومبو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:43 ص

قال مسئول بارز في شؤون إدارة الكوارث بسريلانكا، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم؛ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق بشرق ووسط سريلانكا، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقال انوجا سينيفيراتن مدير مركز إدارة الكوارث، إن 3 من حالات الوفاة وقعت بسبب انقلاب جرار كان يحمل مجموعة من الطلاب، وجرفتهم مياه الفيضانات في منطقة إيرافور، على بعد نحو 310 كيلومترات شرق العاصمة.

ووقعت حالات الوفاة الأخرى في حوادث منفصلة بسبب الانهيارات الأرضية، وانجراف أشخاص في مياه الفيضانات.

ويذكر أن منخفضا في الجزء الجنوبي-الغربي لخليج البنغال تسبب في هطول أمطار غزيرة.

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