وزير دفاع تركيا ورئيس مخابراتها يصلان إلى موسكو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظيريهما الروسيين.

ووفقا للوزارة: "يتواجد وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ورئيس منظمة المخابرات الوطنية هاكان فيدان، في العاصمة الروسية موسكو لعقد اجتماعات وتناول قضايا مهمة مع عدد من المسؤولين الروس"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، علق أكار على مسألة "الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا" الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أكار: "كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا".