ملكة الدنمارك تحتفل باليوبيل الذهبي لتوليها العرش بصور مع أسرتها

أصدرت العائلة الملكية الدنماركية صورتين جديدتين للملكة مارجريت الثانية مع أسرتها، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوليها العرش.

ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشفت إحدى الصور أن الملكة مارجريت جلست بجانب ابنها الأول، ولي العهد فريدريك أندريه هنريك كريستيان، وخلفها زوجته الأميرة ماري، وابنها الآخر الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ميري.

وأقامت الملكة الدنماركية، التي أصبحت الآن صاحبة أطول فترة حكم في أوروبا والملكة الوحيدة الحاكمة، العديد من الاحتفالات البسيطة التي حافظت على احترام ذكرى ابنة عمها، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

وحظيت مارجريت البالغة من العمر 82 عامًا بتقدير واسع النطاق بسبب اشتراكها في العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى تصميم الأزياء والمشاهد للإنتاج المسرحي.