أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل محاكمة شاب إلى جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 406 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2022، بقتل عمه وإضرام النيران في جثته لخلافات عائلية.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم (أيمن م ف - 35 سنة)، مقيم في نطاق قسم ثانٍ الزقازيق، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه قد قتل عمدًا عمه المجني عليه (ربيع أحمد محمد الحياني)، وذلك مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (سكينة – سنجة ميزان - قطعة رخامية – قداحة)، وتحين الفرصة لتنفيذ ما انتوى القيام به، وحال توجه المجني عليه إلى مسكنه وبمجـرد دلوف الأول لمسكن المتهم انهال عليه طعنًا باستخدام السكين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم لم يكتف بهذا القدر من المشروع الإجرامي، بل اعتدى على المجني عليه بأن أضرم النيران في جثمانه فأحدث ما به من إصابات على النحو المبين بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.