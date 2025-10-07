قال خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، إن الاحتلال الإسرائيلي "غير مضمون إطلاقًا"، موضحًا أنه نكث الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر وديسمبر 2023، كما لم يلتزم بالاتفاقات التي أُبرمت في يناير 2025، ليعود بعدها إلى مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الحية، في مقابلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي "لم يكن يومًا ملتزمًا بوعوده"، مشيرًا إلى أن حركة حماس اختبرت ذلك مرتين خلال هذه الحرب، ما يستدعي — على حد قوله — وجود ضمانات دولية حقيقية تضمن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأكد رئيس وفد حماس المفاوض على أهمية دور المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إلى جانب الدول الراعية للمفاوضات، في تقديم تلك الضمانات وضمان احترامها من جميع الأطراف.

وشدد الحية على أن حركة حماس جاهزة للتفاوض "بكل مسؤولية وإيجابية" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، ويضمن انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية كسائر شعوب المنطقة.