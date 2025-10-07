السعودية ترحب بالبدء الفوري لتنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب على غزة

رحبت السعودية اليوم الثلاثاء بالبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن "مجلس الوزراء تناول خلال الجلسة المستجدات الإقليمية الراهنة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد "الترحيب بالخطوات المتخذة حيال مقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ".

وأضاف الدوسري أن "المجلس اطّلع على مجمل الاجتماعات الدولية التي استضافتها السعودية ضمن نهجها القائم على تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق المشترك الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة التحديات العالمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية".

وثمّن مجلس الوزراء السعودية – من ناحية أخرى: "نتائج الدورة العادية (الثانية) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة، وما حقق في عامه الأول من منجزات على صعيد تعزيز العمل المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني؛ بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار".