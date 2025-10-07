رئيس مخابرات تركيا يزور مصر للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

يتوجه رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، الأربعاء، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن ضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ عملية تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، ستتصدر أجندة مباحثات قالن.

وأضافت أن قالن أجرى اتصالات ثنائية مع مسئولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وحماس، قبيل المفاوضات التي سيجريها غدا.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والاثنين، بدأت جلسات غير مباشرة بين وفدين من إسرائيل وحركة "حماس" في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى وفق خطة ترامب.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​