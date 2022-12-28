طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يواصلون أداء المهام الأدائية

ينتهي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من أداء تقييمات المهام الأدائية فى المواد الدراسية المختلفة، وذلك في المديريات التعليمية التي لم تنته من أدائها بعد.



وقالت وزارة التربية، إنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب فى مادة القيم واحترام الآخر وفقا لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم ويسار إليها "اجتياز ولم يجاز".



وأضافت أن تقييم تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء مهم فى عملية التقييم ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب، و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة، و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج، ويكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.