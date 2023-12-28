صحة غزة: 50 شهيدا في قصف إسرائيلي على منازل ببيت لاهيا وخانيونس والمغازي

قال الدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل المواطنين في بيت لاهيا وخان يونس والمغازي، صباح اليوم الخميس.

وأضاف في بيان مقتضب، نشرته لصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا وعشرات الإصابات، منوهًا أن «العدد مرشح للزيادة».

واستشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيان، وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 17 مواطنا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.