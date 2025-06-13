الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: لا قيود على ردنا بعد الهجوم الإسرائيلي

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، صباح الجمعة، بيانًا جديدًا بشأن الهجوم الإسرائيلي على طهران، مؤكدة أنه «لا قيود متبقية على الرد على هذه الجريمة».

وقالت في البيان الذي نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، إن «مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إلى جانب عدد من العلماء والمواطنين الأبرياء، خلال العدوان الآثم للكيان الصهيوني، أثبت مجددًا للعالم الطبيعة الإرهابية والشريرة لهذا الكيان».

وأكدت أن «الثأر لدماء هؤلاء الأبرياء هو مهمة وضعتها القوات المسلحة على رأس أولوياتها، ولن تهدأ حتى تتحقق»، منوهة أن الاحتلال الإسرائيلي «تجاوز جميع الخطوط الحمراء».

وأضافت: «نؤكد أنه، وقد تجاوز الكيان الإرهابي الصهيوني جميع الخطوط الحمراء، فلا قيود بعد اليوم على الرد على هذه الجريمة، وبالاعتماد على الله القهار ودعم الشعب الإيراني الغيور، فإن يد الانتقام الإلهي ستطال هذا الكيان الدموي الإرهابي وداعميه، لا محالة».

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».