ارتفاع أسعار الذهب العالمي مع تجدد مخاطر الرسوم والنزاع النووي بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس مع تجدد المخاوف من حرب الرسوم التجارية وتزايد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 60ر59 دولارا أي بنسبة 8ر1% إلى 90ر3380 دولارا للأوقية تسليم يونيو، وهو خامس أعلى سعر للمعدن الأصفر في تاريخه.

كما ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 70ر4 دولارا أي بنسبة 1ر0% إلى 213ر36 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي.

وفي تطورٍ مهم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيُوجّه خلال الأسابيع المقبلة رسائل إلى الدول التي تُتاجر مع الولايات المتحدة، يحدد فيها الرسوم الجمركيةً على منتجات هذه الدول من جانب واحد حتى قبل الموعد النهائي الذي حدده للمفاوضات في 9 يوليو.

ومما زاد من حدة التوتر الجيوسياسي، قرار الولايات المتحدة إجلاء موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريح ترامب الذي أعرب فيه عن تراجع ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، في حين ردّ وزير الدفاع الإيراني على ذلك قائلاً إن إيران ستهاجم القواعد الأمريكية في حال نشوب صراع.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكي ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% خلال الشهر الحالي، في حين كانت التوقعات ارتفاعها بنسبة 2ر0% شهريا كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن استقرار طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة عند مستوى 248 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 240 ألف طلب.

كما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 54 ألف طلب لتصل إلى 956ر1 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو الماضي.

وأشارت جميع هذه البيانات إلى ضعف سوق العمل الأمريكية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وانخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.