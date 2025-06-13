أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال كبار القادة العسكريين الإيرانيين، مؤكدا أنه «تم القضاء» على رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد قوات الطوارئ الإيرانية، واسطة أكثر من 200 طائرة مقاتلة في جميع أنحاء إيران.

وزعم عبر حسابه بمنصة «إكس»، بأن القادة الثلاثة «قتلة جماعيون قساة، أيديهم ملطخة بدماء دولية»، معتبرا أن «العالم مكان أفضل بدونهم».

يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي بعد تأكيدات إيرانية بمقتل باقري وسلامي، بالإضافة إلى عضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية فريدون عباسي، وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد، والعالم النووي الدكتور محمد مهدي طهرانجي.

وردًا على هذه الاغتيالات، أعلنت طهران عن تعيين الأدميرال حبيب الله سياري قائما بأعمال القائد العام للقوات المسلحة، والجنرال وحيدي قائدا عاما جديدا للحرس الثوري، بأمر من قائد الثورة الإسلامية.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، «النظام الصهيوني» بـ «عقاب شديد ومصير مرير ومؤلم» كما أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيان الأول متعهدة بأن «رد الجنود في القوات المسلحة.. على مرتكبي هذا العمل الجبان والممكنين والداعمين له سيكون ساحقًا ومثيرًا للندم».

وكان الجيش الإسرائيلي برر هجماته بأن «إيران تقترب من نقطة اللاعودة في سباقها نحو امتلاك سلاح نووي»، ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قدمت لواشنطن أدلة على تقدم برنامج إيران النووي والتنسيق الكامل والشامل مع الولايات المتحدة.