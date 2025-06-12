 السبت.. انطلاق فعاليات نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 10:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

السبت.. انطلاق فعاليات نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا


نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:51 م

ينظم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٤ يونيو، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

تتضمن الفعالية عرض ثلاثة أفلام قصيرة وهي "فيلم إلى الأبد إخراج أبانوب رضا، فيلم اليوم الأخير إخراج محمد حسين عواد، وفيلم على صعيد مصر إخراج محمد سامح وسيف الدين أكمل".

ويعقب العروض ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، يتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

وتقام فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بشكل شهري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك