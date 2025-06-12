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ينظم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٤ يونيو، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

تتضمن الفعالية عرض ثلاثة أفلام قصيرة وهي "فيلم إلى الأبد إخراج أبانوب رضا، فيلم اليوم الأخير إخراج محمد حسين عواد، وفيلم على صعيد مصر إخراج محمد سامح وسيف الدين أكمل".

ويعقب العروض ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، يتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

وتقام فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بشكل شهري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي.