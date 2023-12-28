يتوقع بنك احتياط الهند (المركزي)، اليوم الخميس، استمرار تراجع معدل الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك الهندية، في الوقت الذي يعتزم فيه كبح الإقراض المفرط من جانب البنوك إذا ظهرت مخاطر تهدد الاستقرار المالي.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم، من المتوقع استمرار انخفاض نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك الهندية إلى 1ر3% من إجمالي محفظة القروض بحلول سبتمبر من العام المقبل، مقابل 2ر3% حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي قوله إنه في حين تتحسن حالة القطاع المالي في الهند "سنظل في حالة حذر وملتزمين بالتحرك السريع والحاسم لمنع أي تراكم للمخاطر".

يذكر أن البنك المركزي تحرك في وقت سابق من الشهر الحالي، لسد ثغرة سمحت للمقرضين بنقل ديونهم المشكوك في تحصيلها إلى صناديق خارجية أقل خضوعا للرقابة المصرفية.

وتراجعت أسعار أسهم البنوك بسبب المخاوف من احتمال تكبدها لخسائر مالية إذا أجبرت على تسييل جزء من استثماراتها، أو تضرر ميزانياتها بشدة لمرة واحدة بسبب زيادة مخصصات تغطية مخاطر الائتمان.

وقال داس إن الإجراءات الأخيرة تأتي "وفقا لالتزامنا بالمحافظة على الاستقرار المالي دون التأثير على توافر التمويل للاحتياجات الإنتاجية للاقتصاد الهندي".

ويركز البنك المركزي الهندي على منع مخاطر ازدهار الإقراض في أسرع الاقتصادات الكبرى نموا والذي حقق أرباحا قياسية للبنوك المحلية وجذب اهتمام مستثمرين أجانب بدءا من شركة أبولو جلوبال مانجمنت لإدرة الأصول إلى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب.