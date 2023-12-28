ضبط صاحب سوبر ماركت استولى على 12 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في المنوفية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية، القبض على صاحب سوبر ماركت استولى على 12 مليون جنيه من بعض المواطنين بالمنوفية، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية.

وتلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مواطنين - مقيمين بدائرة المركز - بتضررهم من (مالك سوبر ماركت، مقيم بدائرة المركز) والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 11 مليونا و563 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح بصفة دورية، وعدم التزامه بذلك.

تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.