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واصل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي توهجه وبريقه خلال مواجهة فيوتشر مساء الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

سجل "كهربا" الهدف الأول للأهلي بعد مرور 13 دقيقة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من زميله التونسي علي معلول.

ويبقى محمود كهربا تميمة الحظ في الأهلي خلال المباريات النهائية طوال العام الجاري 2023.

سجل كهربا هدفا في الفوز على بيراميدز بنتيجة 1/2 يوم 10 أبريل الماضي في تتويج الأهلي بكأس مصر نسخة الموسم قبل الماضي.

كما أحرز كهربا هدفا في مرمى الوداد البيضاوي المغربي خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1/2 على ستاد القاهرة في 4 يونيو الماضي.