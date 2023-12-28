إثيوبيا ثاني محطات جولة حميدتي الخارجية المفاجئة بعد أوغندا

وصل قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، إلى أديس أبابا بعد زيارة مفاجئة إلى أوغندا.

وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وتأتي الجولة الخارجية لحميدتي بالتوازي مع تأجيل اللقاء الذي كان مرتبا مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان في العاصمة جيبوتي، ما أدى إلى مخاوف بشأن مصير الحرب في البلاد وتأثيراتها الكارثية.

أزمة السودان.. كيف عرقل الإخوان قمة جيبوتي؟

وليل الأربعاء، ظهر حميدتي للمرة الأولى بشكل علني، برفقة الرئيس الأوغندي موسيفيني، ما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية السودانية.

وقال حميدتي على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا): "سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء الرئيس، ناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني".

وذكر أنه قدم للرئيس موسيفيني "شرحا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب”.

وأشار قائد الدعم السريع، إلى أنه طرح رؤيته للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على "أسس جديدة عادلة".

ونقل حميدتي، عن موسيفيني تأكيداته بالدعم الكامل للشعب السوداني والعمل على دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وتسخير كافة إمكاناته وعلاقاته لمساعدة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

اعتذار إيقاد

وقالت الحكومة السودانية، الأربعاء، إن منظمة "الإيقاد" أبلغتها بتعذر عقد الاجتماع المشترك بين القائد العام للجيش، وقائد قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها "تلقت اليوم مذكرة من وزارة خارجية جيبوتي، رئيس دورة إيغاد، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقررا يوم أمس الخميس، بالعاصمة الجيبوتية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة".

وبحسب البيان، فإن ايغاد تحدثت عن أسباب فنية تحول دون عقد الاجتماع على أن يحدد موعد آخر في يناير المقبل.

وأشار البيان الى أن "رئيس مجلس السيادة كان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء أمس الأربعاء، حرصا منه للوصول إلى سلام غير أن الاجتماع تم تأجيله".

ومنذ منتصف أبريل 2023 تشهد السودان حربا بين الجيش و"الدعم السريع" خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.