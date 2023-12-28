رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى التحرك الفوري ضد أي استفزاز من الشمال

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، جيشه إلى التحرك الفوري في حال أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.

وأدلى الرئيس، بهذه التصريحات خلال تفقده وحدة على خط الجبهة في مقاطعة يونتشون بإقليم جيونجي اليوم الخميس؛ للوقوف على مدى جاهزيتها، بحسب موقع "كي بي إس" الكوري.

وقال سوك يول، إن الشطر الشمالي هو الدولة الوحيدة في العالم التي ينص دستورها على الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، مضيفا أن الدولة المنعزلة يمكن أن تنخرط في عمل استفزازي في أي وقت تماشيا مع أهدافها السياسية.

ودعا القوات إلى اتخاذ خطوات انتقامية فورية، وتقديم تقرير عن مثل هذه الخطوات بعد ذلك إذا قام الشطر الشمالي بعمل استفزازي.