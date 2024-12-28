 إيقاف قيد نادي الإسماعيلي بسبب قضية إبراهيم حسن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيقاف قيد نادي الإسماعيلي بسبب قضية إبراهيم حسن

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 5:40 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 5:40 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن قرارات لجنة الانضباط، والتي كان أبرزها إيقاف قيد نادي الإسماعيلي.

وتم إيقاف القيد للإسماعيلي، حتى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم.

وحصل النجوم على حكم بأحقيته في الحصول على مبلغ قدره 24 مليون جنيه على الإسماعيلى، نظير بيع إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلي السابق إلى الزمالك دون حصول النجوم على نسبته من هذه الصفقة.

وسبق أن تقدم النجوم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025.


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