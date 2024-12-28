نتنياهو يخضع لعملية جراحية في البروستاتا

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية في البروستاتا، وذلك حسبما أعلن مكتبه في القدس اليوم السبت.

وأوضح المكتب أن العملية الجراحية سيتم إجراؤها غدا الأحد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عامًا كان خضع لفحص طبي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى هداسا بالقدس، حيث اكتشف الأطباء وجود عدوى ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا. ومنذ ذلك الحين، جرى علاج نتنياهو بالأدوية.

وذكر المكتب في بيانه أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا ستُعقد كما هو مخطط لها، لكنه لم يوضح ما إذا كان نتنياهو سيشارك فيها أم لا.

جدير بالذكر أن نتنياهو سبق أن دخل المستشفى عدة مرات بسبب مشكلات صحية. وكان آخرها في نهاية مارس الماضي، حيث أُجريت له عملية جراحية تحت التخدير الكامل جراء إصابته بفتق. كما تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب عند نتنياهو في صيف العام الماضي.