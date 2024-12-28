 هاكان فيدان لبلينكن: لا يمكن السماح لـلتنظيمات الكردية بالاحتماء في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاكان فيدان لبلينكن: لا يمكن السماح لـلتنظيمات الكردية بالاحتماء في سوريا

الأناضول - د ب أ
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 8:52 م

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه لا يمكن السماح لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " ووحدات حماية الشعب الكردية " واي بي جي" بالاحتماء في الأراضي السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لفيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، بحسب ماذكرته وكالة أنباء الأناصول التركية.

وأشار فيدان، إلى أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.

وشدد على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.

يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمال سوريا، ونفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة ، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " ووحدات حماية الشعب الكردية " واي بي جي".

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