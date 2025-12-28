دفن جثامين رئيس أركان قوات حكومة طرابلس الليبي ومرافقيه بمصراتة

شهدت مدينة مصراتة الليبية، الأحد، مراسم دفن جثامين رئيس أركان قوات حكومة طرابلس الليبية محمد الحداد، ومستشاره محمد دياب، ومصوّره محمد محجوب، الذين لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول، أن مراسم تشييع أقيمت للجثامين في ملعب المدينة الرياضية بمصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس)، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي.

كما حضر المراسم مسئولون من القنصلية التركية في مصراتة، وقائد مجموعة العمل التركية في ليبيا اللواء مصطفى قوشان، وعدد كبير من قادة الجيش الليبي، وعائلات الضحايا، وحشد من الأهالي.

وعقب الدعاء في الملعب، أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الحداد، ومستشاره دياب، ومصوّره محجوب.

وشارك الدبيبة، في حمل نعوش الحداد ودياب ومحجوب، أثناء نقلها إلى سيارات الجنازة.

ودُفن جثمان الحداد في مقبرة الغماري بمصراتة، حيث أقامت كتيبة الشرف التابعة لرئاسة الأركان الليبية مراسم عسكرية أُطلقت خلالها طلقات تحية أمام قبره.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي بحكومة الدبيبة والوفد المرافق له.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو طرابلس.

والسبت، وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة، حيث أقيمت مراسم تأبين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.



