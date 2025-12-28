الهند تنفي دخول مشتبه بهما في مقتل زعيم طلابي بنجلايشي للبلاد

رفضت الأجهزة الأمنية في ولاية ميجالايا الهندية، اليوم الأحد، ما وصفته بادعاءات الشرطة البنجلاديشية بأن قتلة قائد الحركة الطلابية البنجلاديشي، شريف عثمان هادي، دخلوا الولاية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة ومضللة.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا، عن قائد قوات حرس الحدود الهندية في ولاية ميجالايا، المفتش العام أو. بي. أوبادهياي، قوله بأنه "لا توجد أي أدلة تشير إلى عبور أي شخص الحدود الدولية من قطاع هالواجات إلى ميجالايا. ولم ترصد قوات حرس الحدود أي واقعة من هذا القبيل، كما لم تتلق أي تقرير عنها ، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا.."

وكان الشرطة البنجلاديشية، أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين في مقتل قائد حركة "انقلاب مانشا" عثمان هادي قد فرا من البلاد ودخلا الهند عبر حدود ولاية ميجالايا.

وخلال إحاطة إعلامية في دكا، قال المفوض المساعد لشرطة مدينة دكا إن فيصل كريم مسعود وعالم جير شيخ عبرا إلى الهند عبر معبر هالواجات في منطقة ميمنسينج، بمساعدة متعاونين محليين.

وكان هادي، المتحدث باسم حركة "إنقلاب مانشا، أحد أبرز قادة الشباب خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها الشوارع في يوليو – أغسطس 2024، والتي أسهمت في سقوط حكومة رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة. كما كان أيضا مرشحا للبرلمان في الانتخابات المقبلة المقررة في 12 فبراير .