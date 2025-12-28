أغلقت لجان انتخابات مجلس النواب 2025، بالدوائر الثلاثة في محافظة البحيرة أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، معلنة انتهاء التصويت في ختام اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بالدورة المعادة، وذلك وسط تفاوت الإقبال على مدار اليومين.

وفور انتهاء عملية التصويت، بدأ رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان في إجراءات فتح الصناديق والشروع في أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات تأمين مشددة وإشراف قضائي كامل، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة لإعلان النتائج الرسمية.

ورصدت "الشروق"، قيام المستشار معتز إبراهيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، رئيس اللجنة رقم 80 بمدرسة وجيه أباظة، بفك شمع صندوق الاقتراع، وتفريع استمارات الناخبين والشروع في فرزها وبدء حصرها عدديا؛ تمهيدًا لتسليمها للجنة العامة بالدائرة الأولى "دمنهور".

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بجولة الإعادة في محافظة البحيرة، وتشمل:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، ويتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، من أبرزهم سناء برغش (حزب مستقبل وطن)، وطة الشهاوي ومحمود الجندي (مستقلان)، ومحمد بهنسي وعلاء زعيتر (مستقلان)، وأشرف الشريف (حزب النور).

والدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو)، يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (حزب مستقبل وطن)، وأحمد العرجاوي وصلاح شيش (مستقلون)، ومحمد حبيب (حزب النور).

وتشهد الدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود) تنافس 4 مرشحين على مقعدين، من أبرزهم شمس الدين أنور وعماد الغنيمي وسعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (حزب النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة البحيرة 260 مركزًا، وعدد اللجان 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.