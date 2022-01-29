صرح توني كونسيساو المدير الفني لـ منتخب الكاميرون، بأنه راض عن مشوار الأسود والأهداف التي تحققت في كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك قبل مواجهة جامبيا في دور ثمن النهائي.

ويلتقي اليوم السبت منتخب الكاميرون مع نظيره الجامبي في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما تفوقت جامبيا في ثمن النهائي على غينيا بهدف موسى بارو، فيما تخطت الكاميرون عقبة جرز القُمر بالفوز 2-1.

وقال مدرب الكاميرون عبر المؤتمر الصحفي عن مشواره في البطولة: "مشوارنا في البطولة إيجابي حتى الآن. نحدد الأهداف التي تم تحقيقها بشكل جماعي وخاصة من خلال النتائج. نستعد جيدا للمباراة ضد جامبيا".

وأضاف "نعلم جيدا أن جامبيا ستسبب لنا صعوبات، لقد فعلوا ذلك طوال البطولة ضد خصومهم، ونحن لسنا مستعدين لذلك. أنا راضٍ لأن الأهداف التي وضعناها لأنفسنا حتى الآن قد تحققت".

وأكمل "نحن فريق يفضل كرة القدم الهجومية كثيرا، ويعرف خصومنا ذلك لذا يحاولون تعريضنا للصعوبات في كل مرة. نحن نلعب كرة قدم أكثر بقليل. بالمقابل لدينا خلل دفاعي ونعمل على حله".

وأردف "نعلم أن جامبيا سترغب في استغلال هذا الخلل، لذلك نحن نعمل من أجل ذلك، لإيجاد توازن بين الدفاع والهجوم".

وواصل "أضمن لك شيئا واحدا وهو روح الأسود إيجابية للغاية، فنحن نعيش محبوسين مع بعضنا البعض لمدة 30 يوما، ومباريات التدريب ليست سهلة مع لاعبين يأتون من أوروبا، من أنديتهم، ليس لدينا أي اتصال بالعالم الخارجي، وسعداء بذلك، وأكبر فخر لي بصرف النظر عن النتائج هو أنني أرى أننا عائلة، إنها أجمل جائزة كمدرب يمكنني الحصول عليها".

واختتم "أود أن أذكركم بأن جامبيا حتى الآن حظيت بمشوار ممتاز، واليوم نرى فرقا أقل تقاتل على قدم المساواة مع جميع الدول الكبرى الأخرى، ومباريات كرة القدم ليست سهلة، ولم يعد هناك فرق صغيرة".