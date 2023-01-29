استقبال حافل للأهلي في المغرب

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تواجد إدريس حنيفة، نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، على رأس وفد الجامعة، في استقبال بعثة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتي وصلت قبل قليل مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وخلال الاستقبال تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًّا من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، رحب خلاله ببعثة فريق الكرة بالنادي.

وأكد لقجع خلال حديثه مع الكابتن الخطيب تقديره وترحيبه بالنادي الأهلي ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا التوفيق لبعثة الأهلي في المغرب.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر للسيد فوزي لقجع على اهتمامه وحسن الاستقبال، مشددًا على العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية الشقيقة.

وشهد استقبال النادي الأهلي في مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية توافد الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام، وبعض الجماهير المصرية، للترحيب بالبعثة.