أذربيجان تعلن وقف أنشطة بعثتها الدبلوماسية في إيران بالكامل

أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، اليوم الأحد، إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل.



وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، في تصريحات له، إنه "تم وقف النشاط الدبلوماسي للسفارة بشكل كامل. وبقي خمسة أشخاص هناك لصلتهم بحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة، ولن يقوم من بقي في السفارة بأي نشاط دبلوماسي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وكان مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن "نشاط سفارة أذربيجان لدى طهران سيستمر بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارة"، مؤكدا أن بعض أعضاء السفارة عادوا إلى باكو، حسب وكالة نورنیوز الإيرانية.



وأضاف أنه "تم نقل جثة القتيل والمصابين في حادث السفارة وعدد من موظفي هذه السفارة وعائلاتهم إلى باكو على متن رحلة خاصة"، دون المزيد من التفاصيل.