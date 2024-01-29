بريطانيا تنتظر نتائج تحقيقات الأونروا قبل اتخاذ قرار بشأن أموال الوكالات الأممية

قالت بريطانيا إن التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يتوقف على نتيجة التحقيقات في مزاعم بأن موظفين شاركوا في هجوم السابع من تشرين أكتوبر ضد دولة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن وزير الدولة في الخارجية البريطانية أندرو ميتشل قوله ، إن وكالة الأونروا "حاسمة" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمنطقة، لكنه أضاف أن المملكة المتحدة "تشعر بالفزع" من مزاعم تورط موظفي الوكالة في الفظائع.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال ميتشل للنواب: "إن الإجراء الذي يتعين على الأونروا اتخاذه واضح للغاية – إنهم بحاجة إلى التأكد من أن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكنني أريد أن أؤكد أننا لن نقطع الإمدادات الإنسانية للأونروا في هذا الوقت".

وأضاف ميتشل: "لقد دفعنا الأموال المطلوبة للأونروا لتستمر في أداء عملها، ولا يوجد شيء مخطط له حتى أبريل، ولم يكن هناك قبل هذه الأحداث الرهيبة، ولكننا سنراجع التمويل المستقبلي في ضوء التحقيق، الذي سيتلقاه الأمين العام في أسرع وقت ممكن".

وقال ميتشل في وقت لاحق إن المملكة المتحدة "ستنتظر وتترقب" نتيجة التحقيقات، مضيفا: "سنضع خططنا وفقا لذلك".

ويشار إلى أن المملكة المتحدة انضمت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا، ودول أخرى في وقف تمويل الأونروا بعد أن أقالت عددًا من موظفيها الذين اتهموا بالمشاركة في الهجوم.

وأثار وقف التمويل مخاوف بشأن تأثير القرار على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي.