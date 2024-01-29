جائزة مصر للتميز الحكومي تتابع أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة بورسعيد

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة بورسعيد برئاسة هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة، بحضور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة في نسختها الأولى بحسب بيان اليوم.

حضر الاجتماع راوية رزق، نائب رئيس الجامعة، و محمد عبد ربه، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وخلال الاجتماع، أشار السفير هشام بدر إلى التوسع الذي شهدته الجائزة في تطبيق منظومة التميز الداخلية على مستوى الجامعات لتضم في نسختيها الأولى والثانية 13 جامعة من إجمالي 27 جامعة حكومية بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024 وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات كشريك أساسي في تنفيذ ودعم منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، مؤكدا أهمية الدور البارز والريادي للجامعات ليس فقط في مجال التعليم والبحث العلمي ولكن لكونها بمثابة مراكز للتميز.

وأشاد بدر بدعم قيادة الجامعة وحرصها على تطبيق منظومة التميز الداخلي والتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الجائزة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي على مستوى كلياتها وكوادرها المتميزة.

من جانبه، أكد أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد استعداد جميع العاملين بالجامعة لكل المسابقات التنافسية التي تتسم بالالتزام والانضباط، مشيرا إلى أن الاشتراك في جائزة التميز الحكومي فرصة لإخراج أقصى طاقة فكرية وإبداعية لخدمة بيئة العمل.

يشار إلى أنه قد تقدم 9 كليات بجوائز التميز المؤسسي عن "فئة الكليات الحكومية" من إجمالي 14 كلية بالجامعة، لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية 5 كليات تنافست داخليا للفوز بجائزة جامعة بورسعيد للتميز الداخلي تمهيداً لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.