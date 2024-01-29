طوارئ في الإسكندرية لمواجهة تبعات الأمطار

تابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي.



وأكد نافع في بيان اليوم الإثنين، استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن على التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.



وأشار إلى جهود عمال الشركة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.



وشهدت الإسكندرية أمطاراً مستمرة بدءاً من الساعات الأولى اليوم على مناطق غرب الإسكندرية متوقع استمرارها وأن تكون على مختلف مناطق المحافظة بناء على التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس تصل سرعتها إلى 50-70 كيلومترا في الساعة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط 3-4 أمتار.



وشدد على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.



وناشد نافع، المواطنين، الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن ١٧٥، أو على رقم الواتس ⁦1201175175.