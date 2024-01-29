قيادي في حماس: الاحتلال ارتكب 38 مجزرة بمحافظة خانيونس خلال الـ48 ساعة الماضية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ48 ساعة الماضية، 38 مجزرة في محافظة خانيونس راح ضحيتها 350 شهيداً.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «الاحتلال يكرر جرائمه المروّعة السابقة في غزّة بشكل ممنهج في خانيونس عبر القصف العشوائي؛ لإجبار الناس على ترك منازلهم، وحين يخرجون يتمّ تصيّدهم بالقناصة أو بطائرات كواد كوبتر».

ونوه أن «هذه المجازر تمّت بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم هذا الكيان بتدابير تمنع استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين في قطاع غزَّة».

وأشار إلى أن «الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه الهمجي ضدّ مستشفيات القطاع، وإخراجها عن الخدمة، عبر الحصار والقصف»، منوهًا أن «هناك أكثر من 7 آلاف حالة عاجلة تحتاج مغادرة القطاع للعلاج في الخارج».

ولفت إلى مواصلة الاحتلال عدوانه وحربه الشاملة في الضفة الغربية؛ عبر مسلسل الاغتيالات والقتل بدم بارد، والاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتيّة، مشيرًا إلى ارتقاء ثلاثة شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 400 شهيد.

وحذر من أن «استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه، رغم قرار محكمة العدل الدولية، وتواصل القصف والقتل والإبادة والتجويع والتعطيش، وأمام مشاهد عشرات الآلاف من المشرّدين في العراء في الشتاء والبرد القارس، وغرق الخيام التي تؤويهم، في ظل الشتاء والبرد القارس، يضع علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً».