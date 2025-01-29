خالد الحلفاوي: والدي لقب بالقبطان بسبب الطريق إلى إيلات

أكد المخرج خالد الحلفاوي، النجل الأكبر للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أن لقب "القبطان" الذي حصل عليه جاء بفضل رواد موقع "إكس"، بسبب مشهد "العسلية" في فيلم "الطريق إلى إيلات".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "والدي، رغم ظهوره في العديد من الأدوار الوطنية، قدم أدوارًا مختلفة ومتنوعة، وكان معيار اختياره الدور نفسه وأهميته، بغض النظر عن طبيعته".

وعن أهم الأدوار التي يحبها لوالده، قال: "غوايش، زيزينيا، رأفت الهجان، وفي الأعمال الأخيرة مسلسل أعلى سعر، لأن شخصيته في هذا العمل أقرب لشخصيته الحقيقية كأب".

أما عن عدم ظهورهما معًا في أعمال كثيرة، علق قائلًا: "شارك معي في مشهدين، أحدهما كضيف شرف، ورغم أن الدور لم يكن مغريًا، قال لي: نفسي أطلع معاك مرة على الأقل قبل الرحيل".

وعن رأي والده في أعماله، قال: "كان سعيدًا بها، وكان يبدي رأيه باستمرار، ينصحني ويوجه النقد بالتفصيل، وأحيانًا كان يقول: المشهد ده طويل شوية أو ده فيه استظراف".

وكشف أنه، لا سيما في بداية مسيرته كمخرج، كان يحرص على استطلاع رأي والده في السيناريوهات، قائلًا: "كنت أعطيه السيناريو ليقرأه، خاصة في بداياتي، عندما كنت أشعر بالحيرة، فلم يكن لدي بعدُ الحسُّ الإخراجي الناضج بالشكل الكافي".

