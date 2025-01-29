سماء إبراهيم تقدم عرض أنا كارمن على مسرح نهاد صليحة في عيد الحب

تقدم فرقة إيماء السماء مونودراما "أنا كارمن" تأليف وبطولة وإخراج الفنانة سماء إبراهيم، وذلك في السابعة والنصف مساء 14 فبراير (عيد الحب) على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم.

وكان أعلن مسرح نهاد صليحة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك عن مفاجأة خلال شهر فبراير ونشرت الصفحة صورة للفنانة سما إبراهيم ومهندس الديكور والمخرج محمود فؤاد صدقي المشرف على مسرح نهاد صليحه ومديره.

وكتبت إدارة الصفحة تعليقًا على الصورة: "مفاجأة شهر فبراير النجمة سماء إبراهيم؟ يا ترى ما هي المفاجأة؟".

وكشف المخرج محمود فؤاد صدقي في تصريح خاص لـ"الشروق" عن تلك المفاجأة، وهي عرض مونودراما "أنا كارمن" لفرقة إيماء السماء، تأليف وبطولة وإخراج الفنانة سماء إبراهيم.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي تم تقديمه من قبل على القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات برنامج مهرجان الصيف الدولي العشرون عام 2023. وقد حققت عروضه السابقة نجاحًا كبيرًا، وحصلت عنها جائزة مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.