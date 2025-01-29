الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثالث، ما ألحق دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وهجّر المواطنين من منازلهم.

وأصيب قبل قليل شاب برصاص قناصة الاحتلال في الرأس في حارة مربعة حنون، في مخيم طولكرم، حيث يناشد المواطنون ضرورة إدخال الإسعاف لنقله إلى المستشفى، كونه ملقى على الأرض وهو ينزف، في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

وقالت مراسلة وكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذي تفرض عليه حصارا مشددا، وسط مواصلة جرافاتها تدمير البنية التحتية في حاراته، التي طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن المواطنين داخل حارات المخيم يعيشون لليوم الثالث دون مياه أو كهرباء أو اتصالات، فأصبحوا مقطوعين عن العالم الخارجي، ويناشدون إنقاذهم وتوفير المستلزمات الأساسية خاصة، للمرضى والأطفال وكبار السن.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان حارة الشهداء صباح اليوم على ترك منازلهم ومغادرة المخيم باتجاه المدينة، لينضموا إلى قافلة من المواطنين الذين أُجبروا على مغادرة المخيم منذ اليوم الأول.

وكان رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة قد أوضح لـ«وفا» في تصريح أمس، أن المخيم يشهد نزوحا كبيرا لمواطنيه، وأن أكثر من 1000 لاجئ خرجوا من المخيم قسرا.

وتشهد حارات المخيم كافة انتشارا كبيرا لآليات الاحتلال وجنوده، الذين يطلقون الأعيرة النارية بكثافة، ويقتحمون المنازل ويعيثون فيها خرابا وفسادا، ويُخضعون المواطنين للاستجواب والتحقيق، كما أجبروا عددا كبيرا منهم على المغادرة تحت تهديد السلاح.

وفي مدينة طولكرم، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وإعاقة عمل مركبات الإسعاف وطواقمها الطبية.

وتنتشر آليات الاحتلال في مختلف أحياء المدينة وشوارعها، وتحديدا الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية، وتعترض حركة المركبات وتوقفها وتفتشها وتجبر ركابها على العودة إلى منازلهم تحت تهديد السلاح.

كما توقف المواطنين خاصة الشبان، وتحتجزهم وتنكل بهم بعد التدقيق في هوياتهم.

وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي للمدينة، الذي اتخذت من بعض المنازل فيه ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها، ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشوهدت محاولة جنود الاحتلال فتح المنازل القديمة والمهجورة في الحي الغربي، والتي تعود لعائلة حبايب، باستخدام أدوات ثقيلة.

إلى ذلك، تعمل طواقم بلدية طولكرم على إصلاح خطوط المياه الرئيسية المغذية لأجزاء من المدينة، والواقعة في محيط ميدان جمال عبد الناصر والتي دمرتها جرافات الاحتلال قبل يومين، والتي تسببت في انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من المدينة.

وكان قد استُشهد الليلة الماضية الشاب أيمن الناجي في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، ليرتفع عدد شهداء طولكرم خلال اليومين الماضيين إلى ثلاثة، بعد قصف الاحتلال مركبة أمام مدخل مخيم نور شمس واستشهاد شابين كانا بداخلها.

كما هدمت جرافات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم منزل عائلة الشهيد تامر فقها في ضاحية شويكة شمال المدينة، الذي استُشهد في تشرين الثاني من العام الماضي 2024.