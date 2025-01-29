 نجاة طيار بسلاح الجو الأمريكي بعد تحطم مقاتلة إف 35 في قاعدة جوية بألاسكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجاة طيار بسلاح الجو الأمريكي بعد تحطم مقاتلة إف 35 في قاعدة جوية بألاسكا


نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 8:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 8:15 ص

نجا طيار من سلاح الجو الأمريكي بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) ذات مقعد واحد يوم الثلاثاء في قاعدة جوية بألاسكا.


وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية، ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة، كيمبرلي توشيت، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت: "ما زال التحقيق جاريا، لذا هم يحاولون تأكيد جميع التفاصيل".

وجاء في بيان من سلاح الجو أن "حادثا" وقع حوالي الساعة 1249 ظهرا، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالطائرة.

وأضاف البيان: "الطيار في أمان وتم نقله إلى مستشفى باسيت العسكري لإجراء مزيد من الفحوصات".


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