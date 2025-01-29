البترول: اكتشاف بئر نفط جديد في منطقة امتيار السويس بمخزون 8 ملايين برميل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاج أعمال حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1"في خليج السويس التي تقوم بها شركة دراجون أويل الإماراتية، من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو، بحسب بيان اليوم.

ومن خلال أعمال حفر البئر الجديدة التي تقع في منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية.

ويعد البئر "East Crystal-1" ثاني بئر استكشافي ناجح يتم حفره بناءً على تطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي وهي تقنية المسح السيزمي القاعي "OBN"، بعد نجاح البئر "S. El-Wasl-1".

يشار إلى أهمية هذا الكشف الذي يمثل مؤشراً إيجابياً على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بعد أن شهدت تناقص طبيعي في إنتاجيتها على مدار السنوات .

وتستكمل شركة جابكو عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم في إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميًا.

يأتي هذا الاكتشاف في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية.