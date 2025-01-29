الأردن: إرسال 16 طائرة مساعدات جديدة إلى غزة عبر الجسر الجوي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، إقلاع 16 طائرة مساعدات جديدة، اليوم الأربعاء، من قاعدة الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار جهود الأردن في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة وضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم الإعلان عن استئناف عودته أمس الثلاثاء.

وحملت الطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو الملكي على متنها في اليوم الثاني 20 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ليتم إيصالها إلى محتاجيها في القطاع.

يذكر أن الأردن يعمل على تنويع الطرق والوسائل لإيصال المساعدات إلى غزة، إذ جاء إرسال المساعدات عن طريق المروحيات العسكرية لتسريع عملية نقل المواد العاجلة والقابلة للتلف، خاصة العلاجات واللوازم الطبية.

ومن المقرر أن يستمر الجسر الإنساني لمدة 8 أيام بمعدل 16 طائرة يوميا.