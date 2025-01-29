 مؤشرات الأسهم الروسية تتحول إلى الارتفاع بعد تراجعها في بداية تداولات بورصة موسكو - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2025 1:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مؤشرات الأسهم الروسية تتحول إلى الارتفاع بعد تراجعها في بداية تداولات بورصة موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:05 م

تحولت مؤشرات الأسهم الروسية، إلى الارتفاع بعدما استهلت تداولات اليوم الأربعاء على تراجع، حسبما أظهرت بيانات بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 95ر2930 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 66ر941 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.21% ليصل إلى 1ر2938 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.21% ليصل إلى 78ر944 نقطة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6.7 كوبيك ليصل إلى 13.43 روبل.

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