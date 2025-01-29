مؤشرات الأسهم الروسية تتحول إلى الارتفاع بعد تراجعها في بداية تداولات بورصة موسكو

تحولت مؤشرات الأسهم الروسية، إلى الارتفاع بعدما استهلت تداولات اليوم الأربعاء على تراجع، حسبما أظهرت بيانات بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 95ر2930 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 66ر941 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.21% ليصل إلى 1ر2938 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.21% ليصل إلى 78ر944 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6.7 كوبيك ليصل إلى 13.43 روبل.