جامعة الوادي الجديد تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، تنظيم الجامعة زيارة لطلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، حيث تضمن وفد الجامعة 50 فردا بواقع 41 طالبا وطالبة، و9 أفراد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مؤكدا أنه تم زيارة كل أجنحة المعرض المختلفة.

وقال الدكتور جمال، حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي الثقافي لدى شباب الجامعة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات ، فضلا عن الحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث، بالإضافة إلى توسيع الآفاق الفكرية للطلاب وتعريفهم بالثقافات المختلفة، والإسهام في تشكيلهم وجدانيا وتكوينهم معرفيا وثقافيا وتوجيه الطلاب نحو القراءة في شتى أنواع المعارف والعلوم لصقل شخصياتهم.